* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 3 ноября, 2023, 01:54 — ИА Регнум. Певица Алла Пугачёва приехала в Россию, сообщил журналистам осведомленный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Алла Пугачева

По его сведениям, артистка прибыла в страну через пограничный переход в Псковской области.

«Приехала… Через Псков», — сказал источник, слова которого приводит «РИА Новости».

Он уточнил, что Пугачёва была одна, без своих детей и супруга, шоумена Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Как сообщало ИА Регнум, Алла Пугачёва уехала из России в Израиль весной 2022 года, но несколько раз приезжала в РФ на некоторое время. В конце августа 2022 года появилась информация, что она якобы вернулась в Россию, однако продолжала жить в Израиле.

В начале мая 2023 года Пугачёва вновь появилась в Москве. Она побывала на похоронах своего друга, модельера Валентина Юдашкина. 15 мая актёр Иван Охлобыстин заявил, что певица уехала обратно в Израиль, испытав шок осознания того, что «есть что-то важнее, чем она». По словам Охлобыстина, Пугачёва раньше не допускала таких мыслей.

23 октября стало известно, что артистка вместе с двумя детьми выехала из Израиля на Кипр, где у неё есть дом. 26 октября заслуженная артистка РСФСР, депутат Госдумы Елена Драпеко подвергла критике Пугачёву за её отъезд из России, а потом из Израиля. Парламентарий считает, что певица ищет себе «очередную родину».

31 октября Пугачёва опубликовала в соцсетях свежее фото со своей семьей.