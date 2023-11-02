Москва, 2 ноября, 2023, 23:22 — ИА Регнум. Сообщения о якобы приезде в Россию певицы Аллы Пугачёвой вызывали бурные обсуждения среди пользователей социальных сетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Алла Пугачева

Ранее о возвращении артистки в РФ сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, Пугачёва якобы въехала в Россию через пограничный переход в Псковской области без своих детей и супруга, шоумена Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Газета «Аргументы и факты» привела комментарии пользователей Сети.

Так пользователь Maslova Olga задалась вопросом по поводу причин приезда певицы.

«В такую слякоть из такой благодати? Что бы это значило?» «А что же не лимузин подали?» — поинтересовалась она.

Ряд пользователей выразил свое негодование в связи со слухами о прибытии Пугачёвой, напомнив о боевых действиях между Палестиной и Израилем, в который Пугачёва уехала в марте 2022 года.

«Что случилось? Надоело жить в стране, которая не воюет с соседями?» — написал пользователь Nikolay Nikolay.

«А в Израиле что не сидится ей? Уж не знает, куда икру метнуть. Без Родины, без флага», — отметила CALYA.

«Как блохи прыгают… Пусть в Израиле сидит. Странные люди. Ни флага, ни родины», — считает Яшина Надежда.

Часть пользователей предположила, что Пугачёва решила провести в России серию концертов.

«Сейчас еще турне замутит», — выразил мнение комментатор с именем 101.

«Бабки она приехала рубить на Новый год», — написал Black Wood.

Как сообщало ИА Регнум, Алла Пугачёва уже приезжала в Россию 6 мая. Её визит был связан с похоронами в Москве модельера Валентина Юдашкина. Певица заявила, что не могла не проститься с лучшим другом.

23 октября стало известно, что Алла Пугачёва вместе с двумя детьми покинула Израиль и направилась на Кипр. Она планировала провести на острове около года. На Кипре у артистки есть дом, который она приобрела в 2017 году и как «инвестор» получила кипрское гражданство.

24 октября появилась информация, что Алла Пугачёва исчезла после отъезда из Израиля и перестала выходить на связь. Из-за этиго поклонники и друзья певицы забили тревогу. 31 октября Алла Пугачёва вышла на связь, опубликовав в соцсетях свежее фото с мужем и детьми.