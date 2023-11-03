Москва, 3 ноября, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Советская и российская певица Алла Пугачёва вернулась в Россию. Её водитель и по совместительству опекун внучатого племянника Игорь Польшиков заявил ИА Регнум, что комментировать приезд артистки не будет, потому что это не его дело.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Алла Пугачёва

По данным ИА Регнум, Пугачёва въехала в Россию через погранпереход в Псковской области, и именно Польшиков встречал её утром на Ленинградском вокзале, а потом отвёз в семейный замок в Грязях.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 3 ноября, стало известно, что Пугачёва приехала в Россию. Артистка была одна, без детей и своего супруга шоумена Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Пугачёва уехала из России в Израиль весной 2022 года, вскоре после начала спецоперации, однако затем несколько раз возвращалась в РФ на некоторое время.

В начале мая 2023 года Пугачёва вновь приехала в Москву на похороны своего друга модельера Валентина Юдашкина. Актёр Иван Охлобыстин 15 мая заявил, что певица уехала обратно в Израиль, испытав шок от осознания того, что в России «есть что-то важнее, чем она». По его словам, Пугачёва до этого не допускала таких мыслей.

Певица 23 октября вместе с двумя детьми выехала из Израиля на Кипр, где у неё есть дом. Заслуженная артистка РСФСР, депутат Госдумы Елена Драпеко 26 октября раскритиковала Пугачёву за её отъезд из России, а потом из Израиля. А 31 октября Пугачёва опубликовала в соцсетях свежую фотографию со своей семьей.