Москва, 2 ноября, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Если власти России введут в стране дифференцированный тариф на электроэнергию, то это позволит сформировать более справедливую систему оплаты, так как тот, кто много потребляет, должен и платить больше. Об этом корреспонденту ИА Регнум 2 ноября заявил Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Ранее СМИ сообщили, что регионы РФ могут перейти на новые тарифы на электроэнергию, которые привяжут к объёмам потребления — когда ставка увеличивается с ростом расходования. Предполагается, что в числе прочего эта мера позволит бороться с «серым майнингом».

Тимофеев напомнил, что тарифы на многие позиции в платёжке по коммунальным услугам за последнее время были проиндексированы. Поэтому введение дифференцированного тарифа — это подход к формированию более справедливой системы оплаты.

По его словам, единственное «узкое место» такого подхода — формирование социальных норм для многодетных семей, у которых потребление электроэнергии и воды намного выше.

Позитивно отнёсся к этой идее и Андрей Тенишев, заведующий кафедрой Института права и национальной безопасности РАНХиГС. Он считает, что если реализовать её разумно, то эффект для регионов будет положительный. Однако этот замысел требует глубокой проработки экспертным сообществом и обсуждения с региональными органами власти.

«Какова формула ФАС? Что делать, если не все региональные бюджеты смогут обеспечить компенсации, о которых говорится? К сожалению, закон об основах тарифного регулирования в нашей стране не принят до сих пор. А отсутствие фундаментальных законодательных основ тарифного регулирования — одна из самых больших проблем», — заметил Тенишев.

Что касается майнинга, то, как заметил эксперт, его уже давно пора легализовать и регулировать, в том числе и через тарифы.

Однако регуляторы могут столкнуться с проблемой определения обоснованных объёмов потребления ресурсов, которые требуются для комфортного проживания, то есть тех объёмов, после превышения которых потребитель должен будет платить обоснованную цену за ресурсы. Об этом предупредил Станислав Шубин, доцент департамента стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при правительстве РФ.

Он считает, что самым главным результатом предлагаемого регулирования станет введение более справедливого подхода к расчёту стоимости потреблённых ресурсов гражданами. Богатый собственник, освещающий и обогревающий пятикомнатную квартиру или тратящий в десятки раз большие объёмы электроэнергии на майнинг, по сути занимающийся предпринимательством, будет платить действительную стоимость потребляемых ресурсов, а не субсидироваться за счёт других потребителей наравне с собственником, потребляющим ресурс без излишеств. В результате это позволит государству больше потратить на действительно нуждающихся людей, увеличив их благосостояние.

Снизятся ли масштабы «серого» майнинга, зависит от двух факторов. Во-первых, от корректности расчёта обоснованного уровня потребления, обеспечивающего комфортное проживание. Во-вторых, от уровня тарифов, который будет установлен в отношении объёмов потребления, превышающих обоснованный уровень.

«Если всё будет сделано правильно, то это, безусловно, приведёт и к сокращению «серого» майнинга, и к прекращению его субсидирования за счёт других категорий потребителей», — считает Шубин.

В свою очередь, Александр Цыганов, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финуниверситета при правительстве России, полагает, что дифференциация тарифов выровняет часть условий ведения бизнеса на дому и традиционного предпринимательства, но может привести к разорению части самозанятых и снижению их количества. А это уже негативно скажется на социально-экономическом развитии регионов, снизит предпринимательскую активность и частично может подорвать доверие к государственным инициативам.

При этом он подчеркнул, что повышение тарифов для граждан, занимающихся «бизнесом на дому», — мера вполне справедливая и уже вынужденная. Причём дело здесь не только в майнерах.

«На дому трудится не так уж мало самозанятых — это выпечка кондитерских изделий, когда на домашней кухне устанавливаются практически промышленные печи, использование различных электроинструментов для обработки дерева и даже металлоизделий. Кто-то установил и использует домашние сауны, которые потребляют довольно большую мощность. И таких примеров немало, — сказал он.

Он полагает, что «обеление» условий пользования повышенными объёмами электроэнергии позволит поставить вопрос об облегчении условий увеличения разрешённой мощности подключения и повышении качества поставляемой электроэнергии и ответственности региональных сетевых компаний.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным издания «Коммерсант», в Министерстве энергетики описанную инициативу оценивают позитивно, так как полагают, что она позволит лучше контролировать оплату электроэнергии бизнесом.

По мнению зампреда «Сбера» Анатолия Попова, в России действует один из наиболее низких тарифов на электроэнергию. Он почти в десять раз ниже, чем в Великобритании, в четыре раза ниже, чем в континентальной Европе, и в два раза ниже, чем в США. Такая разница создаёт потенциал для российской экономики.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, максимальный рост тарифов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) при индексации 1 июля 2024 года не должен превысить 9,8%. Таким образом, например, средняя платёжка за ЖКХ на семью из трёх человек, проживающих в квартире 50 квадратных метров, вырастет на 500-550 рублей.