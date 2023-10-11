Москва, 11 октября, 2023, 11:05 — ИА Регнум. В России действует один из наиболее низких тарифов на электроэнергию в мире. Об этом заявил заместитель председателя правления «Сбера» Анатолий Попов на бизнес-завтраке компании «Энергия нового дня: сберечь настоящее, создать будущее».

ИА REGNUM Электроэнергия

По словам зампреда «Сбера», тариф в России практически в десять раз ниже, чем в Великобритании, в четыре раза ниже, чем в континентальной Европе и в два раза ниже, чем в США. Такая разница создает потенциал для российской экономики.

По мнению представителей отрасли, для развития энергетики необходимо модернизировать нынешнюю инфраструктуру и разработать специальные финансовые модели, которые позволят сохранить низкую стоимость и обеспечат приток инвестиций.

Одним из предложенных вариантов был переход от оплаты за передаваемую энергию к оплате мощностей. Как подчеркнул в ходе бизнес-завтрака председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, нынешний механизм обеспечивает рынок энергией, но не является рыночным. Он отметил, что разработка рыночных механизмов — это в том числе и задача финансовой системы, которая сможет учесть состояние рынка и потенциал его экономического развития.

Напомним, с 11 по 13 октября в Москве проходит Российская энергетическая неделя, где представители федеральных органов власти, руководители крупнейших компаний энергетической отрасли и отраслевые организации обсуждают актуальные вопросы развития топливно-энергетического комплекса.