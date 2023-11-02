Москва, 2 ноября, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Российские регионы могут перейти на новые тарифы на электроэнергию, сообщило 2 ноября издание «Коммерсант». Их могут привязать к объёмам потребления, когда ставка увеличивается с ростом расходования.

Анна Рыжкова ИА Регнум

В соответствии с принципами данной практики, регион, который её внедрит, сможет превышать пределы доплат бизнеса за снижение тарифов для населения. В Министерстве энергетики такую инициативу оценили позитивно, так как новая модель может помочь лучше контролировать оплату электроэнергии бизнесом.

«Предлагаемая мера вводит понятную систему контроля роста перекрёстного субсидирования, увеличивающего затраты на оплату электроэнергии промышленными потребителями региона на уровне соответствующего субъекта», — привёл «Ъ» объяснение Минэнерго.

Как отмечается, это нужно, чтобы не только снизить перекрёстное субсидирование, но и бороться с серым майнингом. Конечную стоимость электроэнергии для обычных граждан определят региональные тарифные органы, ставки установят с учётом ограничения предельных уровней. Такой моделью сейчас пользуются жители Кузбасса, Крыма, Севастополя и Донецкой и Луганской Народных Республик.

Как сообщало ИА Регнум 1 мая, российское правительство повысило тариф на передачу электроэнергии по общероссийской сети на 6,3%. Он начал действовать со дня публикации до конца текущего года.

Позднее, 11 октября, зампредседателя правления «Сбера» Анатолий Попов заявил, что в России действует один из наиболее низких тарифов на электроэнергию в мире. По его словам, он практически в десять раз ниже, чем, к примеру, в Великобритании, и в четыре раза ниже, чем в континентальной Европе. Разница, как отметил Попов, создаёт потенциал для российской экономики.