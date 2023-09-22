Москва, 22 сентября, 2023, 19:43 — ИА Регнум. Максимальный рост тарифов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) при индексации 1 июля 2024 года не должен превысить 9,8%. Об этом говорится в прогнозе Минэкономразвития, представленном 22 сентября на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

«Таким образом, например, средняя платежка за ЖКХ на семью из трех человек, проживающих в квартире 50 квадратных метров, вырастет на 500-550 рублей», — говорится в документе.

В Минэкономразвития отметили, что размер индексации тарифов за коммунальные услуги рассчитали с учётом затрат ресурсоснабжающих организаций на тепло — и водоснабжение, водоотведение, на поставки электроэнергии и газа. Прогнозируемая индексация тарифов ЖКХ в 2025 году составила 5,7%, в 2026 году — 4,0%.

Индексацию тарифов ЖКХ последний раз проводили в декабре 2022 года. В Минэкономики объясняют необходимость поднять стоимость коммунальных услуг тем, что инфраструктуру нужно модернизировать, чтобы сократить риски аварий.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам первого квартала 2023 года, население России в общей сложности задолжало за услуги ЖКХ почти ₽876,4 млрд. За год показатель вырос на ₽72 млрд.

Эксперты сообщили «Известиям», что причинами роста долгов за ЖКХ стали снижение доходов граждан, недобросовестность некоторых жильцов и нехватка рычагов воздействия у управляющих компаний.