Москва, 19 октября, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Испании Педро Санчес, полагая, что общается с одним из африканских политиков, заявил, что сильно переживает за зерновую сделку, однако выступил против подключения некоторых российских банков к SWIFT ради возобновления сделки. Об этом испанский премьер заявил в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).

CHRIS KLEPONIS/POOL/EPA/ТАСС Премьер-министр Испании Педро Санчес

«Мы работаем над сохранением и развитием маршрутов солидарности Европейского союза, которые устанавливают альтернативные сухопутные маршруты для экспорта украинского зерна. Однако сухопутного пути не достаточно, поэтому маршрут экспорта зерна через Чёрное море необходимо возобновить уже сейчас. И мы полностью привержены борьбе с Путиным», — сказал Санчес.

Говоря о подключении российских банков к SWIFT, испанский премьер выразил уверенность, что платежи можно осуществлять через другие банки, которые не были отключены от этой системы.

В беседе политик, словно забывший о колониальном прошлом Испании заверил, что поддержка Украине представляет собой противопоставление империализму, который причинил много ущерба и страданий Африке. Только при этом Санчес почему-то имел в виду, что ущерб Африке, Латинской Америке приносила Россия.

Кроме того, Санчес выступил против того, чтобы европейские военные покинули африканский регион, ведь, как сказал глава правительства Испании, недопустимо оставлять Россию ведущим игроком в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле пранкеры Вован и Лексус притворились главой киевского режима Владимиром Зеленским в разговоре с главой Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. В беседе американец пожаловался на высокую инфляцию в США, которая, по его мнению, может стать разрушительной для мировой экономики. Он также констатировал провал западных санкций и отметил, что Россия смогла справиться с санкционным давлением.

Помимо этого, российским пранкерам удалось пообщаться с бывшим советником президента США Джоном Болтоном, экс-канцлером Германии Ангелой Меркель, экс-министром иностранных дел Великобритании и другими высокопоставленными лицами.

Президент Владимир Путин 20 марта заявил, что Россия добросовестно исполняет все свои обязательства по поставкам в африканские страны продуктов питания, удобрений и топлива. Глава государства отметил, что Москва готова поставлять удобрения странам Африки бесплатно, но Запад не даёт этого делать.