Хельсинки, 12 октября, 2023, 12:04 — ИА Регнум. МИД Финляндии начал расследование по поводу разговора главы ведомства Элины Валтонен с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Об этом 12 октября сообщили в финском МИД.

РИА Новости/Светлана Шевченко Пранкеры Лексус и Вован

«Министерство иностранных дел расследует мошенничество, в ходе которого министр Элина Валтонен совершила видеозвонок с человеком, который не был тем человеком, что был на видео», — говорится в сообщении.

Отмечается, что МИД усиливает свои процедуры, чтобы избежать подобных ситуаций в дальнейшем.

Ранее в финском МИД сообщили, что Вован и Лексус позвонили Валтонен от имени одного из африканских политиков. Отмечается, что видеозвонок был обычным и не вызвал подозрений. В министерстве уточнили, что Валтонен во время разговора раскрыла общественную позицию страны и взгляды на некоторые актуальные вопросы, при этом конфиденциальная или секретная информация не обсуждалась.

Как сообщало ИА Регнум, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в беседе с Вованом и Лексусом, полагая, что разговаривает с Владимиром Зеленским, пожаловался на высокую инфляцию в США, которая, по его мнению, может стать разрушительной для мировой экономики.