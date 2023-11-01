Рим, 1 ноября, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, считая, что беседует с одним из высокопоставленных африканских чиновников, признала, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) ничего не изменило. Об этом она сообщила в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).

Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

«Я вижу, что многие устали. Если сказать по правде, то, возможно, мы близки к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход», — сказала Мелони.

Говоря о ситуации на Украине, Мелони заявила, что готова продолжать поддерживать Киев. По её мнению, героизация Бандеры — это то, что украинцы и должны делать.

Премьер Италии также назвала ситуацию в области миграции очень сложной. Она сказала, что за девять месяцев в Италию приехали более 120 тысяч человек, в основном из Туниса. Мелони отметила, что из-за потока мигрантов гуманитарная, логистическая ситуация довольно сложная. Она также допустила, что поток беженцев может увеличиться. В связи с этим премьер пожаловалась на то, что Евросоюз оставил Италию один на один с сотнями тысяч беженцев, и даже президент Франции Эммануэль Макрон не отвечает на её звонки.

Как 19 октября сообщало ИА Регнум, премьер-министр Испании Педро Санчес обсудил с пранкерами Вованом и Лексусом зерновую сделку. В беседе политик, словно забывший о колониальном прошлом Испании, заверил, что поддержка Украины представляет собой противопоставление империализму. Санчес выступил против вывода европейских военных из Африканского региона, чтобы не допустить роста влияния России в Африке.

Помимо этого, российским пранкерам удалось пообщаться с главой Федеральной резервной системы США (ФРС) Джеромом Пауэллом, с бывшим советником президента США Джоном Болтоном, экс-канцлером Германии Ангелой Меркель, экс-министром иностранных дел Великобритании Уильямом Хейгом.