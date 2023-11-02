Рим, 2 ноября, 2023, 08:48 — ИА Регнум. Разговор премьер-министра Италии Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) — это провал «планетарного масштаба». Такое мнение 2 ноября высказал бывший глава итальянского правительства Джузеппе Конте.

Mauro Scrobogna/Global Look Press Джорджа Мелони

Как отметил политик в видеоролике, опубликованном в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), после этого розыгрыша было крайне неприятно узнать, что протоколы безопасности правительства смогли обойти и взломать пранкеры.

«Но содержание этого разговора смущает меня ещё больше», — сказал он, отметив, что в ходе беседы Мелони не только призналась, что Рим не справляется с проблемой прибытия нелегальных мигрантов по морю, но и заявила о провале соглашения с Тунисом, которое должно было остановить поток беженцев.

«Ещё более неприемлемо было обнаружить, что наша премьер говорит о российско-украинском конфликте и описывает его в выражениях, абсолютно противоположных тем, которые она использовала на днях в парламенте», — уточнил Конте.

Он пояснил, что действующая премьер-министр в разговоре с пранкерами дала совершенно отличное от высказываемого ею итальянской общественности описание конфликта, признав, что не видит выхода из украинского кризиса, кроме переговоров.

Бывший глава правительства добавил, что при этом Мелони продолжает поставки Киеву оружия и добивается военной эскалации конфликта, говоря в то же время, что выход можно найти только с помощью переговоров.

«Но прежде всего, она признаёт, что ещё не нашла в себе смелости выставить на обсуждение другую позицию Италии, которая, наконец, предложит решение путём переговоров», — подчеркнул политик, отметив, что за эту трусость Мелони расплачиваются европейцы и жители Италии, а также жертвы конфликта на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября в беседе с российскими пранкерами Мелони признала, что контрнаступление ВСУ не достигло успеха. При этом она заявила, что готова продолжать поддержку Киева, и добавила, что украинцы, по её мнению, должны продолжать героизацию Бандеры.

Кроме того, глава правительства Италии пожаловалась на ситуацию в области миграции, которую назвала очень сложной. Она добавила, что из-за этого в стране гуманитарная и логистическая ситуация тоже довольно сложная, а также допустила, что поток беженцев может увеличиться.