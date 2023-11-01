Москва, 1 ноября, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Запад опирается на ложную информацию о ситуации в России и поэтому думает, что Москва с радостью ухватится за любое предложение о мире, с которым к ней обратится Европа. Об этом корреспонденту ИА Регнум 31 октября заявил Андрей Суздальцев, политолог, доцент департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони в беседе с пранкерами откровенно заявила, что контрнаступление ВСУ ничего принципиально не изменило, что на Западе «многие устали» и что пора искать выход, приемлемый для обеих сторон. Кроме того, Мелони призналась, что у неё есть «некоторые соображения» по этому поводу, но она ждёт подходящего момента, чтобы поделиться ими.

Как заметил Суздальцев, разговоры про неудачи ВСУ и усталость от этого конфликта часто идут в Европе, причём даже в Германии, которая активно поддерживает Украину. Последняя, впрочем, остаётся недовольной Берлином, так как не может получить от ФРГ многое из того, что хотела бы.

«Они (европейские политики. — Прим. ИА Регнум) говорят о неудачах контрнаступления ВСУ, о правительстве Зеленского, которое погрязло в коррупции. Таким образом они потихонечку сваливают ответственность за то, что происходит, на сам киевский режим. Украина реагирует на это очень болезненно, так как считает себя наёмником, которому не поставили всё необходимое оружие. Например, очень мало танков», — констатировал Суздальцев.

По его мнению, пугая Киев риторикой об усталости Европы, та тем самым подталкивает Украину к более активным военным действиям. А это очень плохо сказывается на фронте, где начинаются так называемые мясные штурмы.

При этом Суздальцев раскритиковал точку зрения о том, что скоро всё изменится, поскольку Запад устал от Украины, которая всем надоела. По его мнению, на самом деле все устали именно от провалов Украины. А значит, отказываться от помощи киевскому режиму никто не будет.

«На этот счёт есть твёрдая позиция Вашингтона, и все идут за ним. Конечно, его союзники ноют, возмущаются, расстраиваются, но не отказываются. Они все заинтересованы в успехе и живут по формуле Госдепартамента: добиться того, чтобы Россия не выиграла, а Украина не проиграла. А значит, союзники Украины будут искать варианты, чтобы она могла держать фронт», — убеждён Суздальцев.

Он согласился с тем, что Украина выдыхается, но полагает, что это может закончиться плохо, так как есть риск появления там иностранных войск. То есть начнётся интервенция.

«Это вполне вероятно, потому что Европа уступать не будет. И не будет она подталкивать Киев к переговорам. На Западе расстраиваются, что Зеленский проваливает их планы, но у них и в мыслях нет уступить России. Для них это было бы катастрофой», — уверен политолог.

Что касается признаний Мелони о неких соображениях и поиске вариантов, которые бы устроили обе стороны конфликта, то, по мнению Суздальцева, все предложения европейцев были и остаются однотипными. Они сводятся к тому, что Россия должна вывести войска на границы 1991 года и только потом могут начаться переговоры. Поэтому надеяться на то, что Мелони предложит что-то уникальное, оригинальное или прорывное, не стоит. Политолог призвал понимать, что в реальности полноценные переговоры возможны только на уровне Москва — Вашингтон. А усилия разного рода посредников (Белоруссия, Турция и прочих) бессмысленны.

Суздальцев согласился, что поиск выхода, выгодного для обеих сторон, — это невыполнимая задача.

«Но Мелони считает, что поступает правильно, потому что в Европе даже в верхах есть очень серьёзные сомнения в отношении России. Они живут очень своеобразной информацией, что мы тут погибаем, а президент хочет срочно закончить конфликт в преддверии выборов. РФ будто бы находится в ловушке и пытается выйти из ситуации достойно. Поэтому даже выслушать нас считается огромной уступкой. И это при том, что Москва уже несколько раз отвечала, что у неё есть свои требования, которые должны быть приняты», — подчеркнул политолог.

Поэтому заявления Мелони, по его мнению, носят характер пиара и попытки обыграть Москву в ходе информационной войны.

«На самом деле выход, выгодный для обеих сторон, искать никто не собирается. Но Запад уверен, что Россия схватится за любое предложение, так как у нас якобы настолько тяжелая обстановка», — подытожил он.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли Мелони, выдав себя за высокопоставленных африканских чиновников. В этом разговоре глава итальянского правительства констатировала, что «мы близки к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход» из украинского кризиса. При этом она подчеркнула, что готова продолжить поддерживать киевский режим.

До этого Мелони и президент США Джозеф Байден выпустили совместное заявление, пообещав и дальше оказывать Украине поддержку, пока в этом есть необходимость.

По словам премьер-министра Италии, если западные страны помогут, то Украина станет процветающей страной и уже в ближайшее время сможет пережить «экономическое чудо», а позиция Италии по украинскому вопросу будет совпадать с позициями ЕС и НАТО.