Нью-Йорк, США, 2 ноября, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) назвал «кровавой бойней» нанесение ударов израильскими военными по лагерю беженцев Джабалия. Об этом говорится в опубликованном 2 ноября на сайте ЮНИСЕФ заявлении.

Mohammad Abu Elsebah/Global Look Press

«Сцены кровавой бойни, происходящие в лагере беженцев Джабалия в секторе Газа <…>, ужасны», — говорится в нём.

В ЮНИСЕФ отметили, что на данный момент неизвестно, есть ли дети в числе погибших в результате удара.

Уточняется, что этот удар был произведён после продолжающихся 25 дней бомбардировок Израиля территории анклава, из-за которых погибли свыше 3,5 тыс. детей и ещё более 6,8 тыс. пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября армия Израиля подтвердила факт обстрела лагеря беженцев Джабалия в секторе Газа. В ЦАХАЛ заявили, что нанесли удар, чтобы ликвидировать одного из командиров ХАМАС.

Агентство Reuters со ссылкой на ХАМАС 2 ноября сообщило, что из-за серии израильских ударов по лагерю беженцев Джабалия в Газе погибли не менее 195 человек. Ещё 777 человек получили ранения и травмы, а также порядка 120 числятся пропавшими без вести.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 1 ноября заявил, что Израиль не обладает правом на самооборону как оккупирующая держава. Он напомнил, что это подтверждено в заключении Международного суда ООН от 2004 года.

Позднее в этот же день Небензя заявил, что Совбез ООН не имеет права предоставить Тель-Авиву карт-бланш на проведение наземной операции в секторе Газа. Он подчеркнул, что США поставили перед собой задачу заставить СБ ООН легитимизировать деятельность ЦАХАЛ на территории анклава.