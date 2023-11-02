Нью-Йорк, США, 2 ноября, 2023, 03:20 — ИА Регнум. Израиль не обладает правом на самооборону как оккупирующая держава, что подтверждено в заключении Международного суда ООН от 2004 года. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 1 ноября в ходе десятой чрезвычайной спецсессии по ближневосточному урегулированию.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

По словам дипломата, о якобы имеющемся у еврейского государства праве на самооборону постоянно твердят США и их союзники. Постпред назвал такие шаги Вашингтона и его сателлитов лицемерием, поскольку они в других ситуациях ведут себя прямо противоположным образом.

Небензя отметил, США вместе союзниками не замечают удары по гражданским объектам, «ужасающие разрушения» и «гибель тысяч детей» в Газе. Вместе с тем дипломат подчеркнул, что Россия признает право Израиля на обеспечение своей безопасности.

Он пояснил, что израильская сторона в праве бороться с террором, но не с мирным населением. Постпред добавил, что безопасность Израиля может быть полностью гарантирована лишь при справедливом решении палестинской проблемы на основе резолюций, принятых Советом Безопасности ООН.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия поддерживает контакты с Израилем в полной мере и призывает израильскую сторону искать способы мирного решения действующего конфликта на Ближнем Востоке. При этом министр уточнил, что начать прямые переговоры о создании двух государств, Палестины и Израиля, в настоящее время вряд ли получится.

1 ноября Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) предупредило Израиль о том, что удары израильских военных по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа могут быть приравнены к военным преступлениям. В УВКПЧ подчеркнули, что атаки со стороны еврейского государства выглядят как «непропорциональное» применение силы, которое приводит к гибели большого числа людей и масштабным разрушениям.