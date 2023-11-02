ХАМАС заявило о почти 200 погибших из-за ударов Израиля по лагерю беженцев
Reuters: ХАМАС сообщает о более чем 195 погибших из-за ударов по лагерю Джебалия
Рамалла , 2 ноября, 2023, 04:47 — ИА Регнум. Серия ударов израильских войск по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа унесла жизни по меньшей мере 195 человек, сообщило агентство Reuters со ссылкой на радикальное палестинское движение ХАМАС.
Кроме того, 777 человек получили ранения и травмы, а ещё около 120 числятся пропавшими без вести.
Ранее телеканал CNN распространил данные директора индонезийской больницы в секторе Газа, который заявил, что в результате повторного удара израильских военных по Джебалии погибли как минимум 80 человек.
Как сообщало ИА Регнум, 30 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на прекращение огня, поскольку этот шаг будет равносилен поражению еврейского государства в борьбе с ХАМАС «после ужасной атаки 7 октября», совершённой этой организацией. Он сравнил действия Израиля с США в период Второй мировой войны, когда Вашингтон не стал идти на прекращение огня с Японией после удара по Пёрл Харбору.
31 октября, сразу после первого удара по Джебалии, армия Израиля подтвердила факт обстрела лагеря беженцев. Израильские военные отметили, что атаковали объект с целью уничтожения одного из командиров ХАМАС.
Они также назвали случившееся трагедией, но возложили ответственность за неё на палестинских радикалов. 1 ноября Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выпустило заявление, в котором сказано, что атаки Израиля на лагерь беженцев Джебалия могут быть приравнены к военным преступлениям.
Отмечается, что указанные удары привели к масштабным разрушениям и большому числу жертв среди мирных граждан.