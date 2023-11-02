Рамалла , 2 ноября, 2023, 04:47 — ИА Регнум. Серия ударов израильских войск по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа унесла жизни по меньшей мере 195 человек, сообщило агентство Reuters со ссылкой на радикальное палестинское движение ХАМАС.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Кроме того, 777 человек получили ранения и травмы, а ещё около 120 числятся пропавшими без вести.

Ранее телеканал CNN распространил данные директора индонезийской больницы в секторе Газа, который заявил, что в результате повторного удара израильских военных по Джебалии погибли как минимум 80 человек.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на прекращение огня, поскольку этот шаг будет равносилен поражению еврейского государства в борьбе с ХАМАС «после ужасной атаки 7 октября», совершённой этой организацией. Он сравнил действия Израиля с США в период Второй мировой войны, когда Вашингтон не стал идти на прекращение огня с Японией после удара по Пёрл Харбору.

31 октября, сразу после первого удара по Джебалии, армия Израиля подтвердила факт обстрела лагеря беженцев. Израильские военные отметили, что атаковали объект с целью уничтожения одного из командиров ХАМАС.

Они также назвали случившееся трагедией, но возложили ответственность за неё на палестинских радикалов. 1 ноября Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выпустило заявление, в котором сказано, что атаки Израиля на лагерь беженцев Джебалия могут быть приравнены к военным преступлениям.

Отмечается, что указанные удары привели к масштабным разрушениям и большому числу жертв среди мирных граждан.