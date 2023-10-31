Тель-Авив, Израиль, 1 ноября, 2023, 00:47 — ИА Регнум. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ричард Хехт подтвердил, что Тель-Авив нанёс удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа, что привело к гибели большого количества мирных людей.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Это трагедия войны», — рассказал Хехт в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос журналиста о гражданских, ставших жертвами удара ЦАХАЛ.

Представитель израильских вооружённых сил добавил, что целью авиаудара стал командир палестинского движения ХАМАС, который, по его словам, «прятался за спинами мирных жителей».

Как передавало ИА Регнум, ранее в Министерстве внутренних дел палестинского анклава сообщили, что в результате авиаударов ЦАХАЛ по лагерю беженцев Джебалия погибли или получили ранения как минимум 400 человек. По данным телеканала Al Jazeera, число погибших превысило сотню человек.