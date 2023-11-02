Нью-Йорк, США, 2 ноября, 2023, 04:09 — ИА Регнум. Совет безопасности ООН не имеет права предоставить Израилю карт-бланш на проведение наземной операции в секторе Газа, заявил постпред России при всемирно организации Василий Небензя в ходе десятой чрезвычайной спецсессии Генассамблеи по защите Палестины.

Иван Шилов ИА Регнум Артилерия ЦАХАЛ

Он отметил, что США поставили перед собой задачу заставить СБ ООН легитимизировать деятельность израильской армии в палестинском анклаве. Дипломат напомнил, что таким же образом Запад действовал и в вопросе создания бесполётной зоны над Ливией в 2011 году, которая после введения соответствующего режима подверглась внешней агрессии.

«Ведь как мы прекрасно помним по ситуации с беспилотной зоной в Ливии в 2011 году, для наших западных коллег не составило труда интерпретировать резолюцию Совета безопасности 1973 в свою пользу и развязать агрессию против Ливии», — сказал Небензя.

Постпред также подчеркнул, что Россия осуждает убийство израильских мирных граждан и иностранцев, которые прибыли в Израиль. Вместе с тем, по словам дипломата, Москва не может игнорировать вопиющие нарушения международного гуманитарного права, которые совершаются израильской армией в секторе Газа. Он уточнил, что «с землей равняются целые кварталы».

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию по конфликту на Ближнем Востоке, представленную Иорданией и поддержанной другими странами, в том числе Россию. За документ отдали свои голоса 120 государств. В их число вошли: Россия, Китай, Катар, Турция, Объединённые Арабские Эмираты, Испания, Норвегия, Словения, Португалия и другие.

Документ не поддержали 14 стран, включая США, Израиль, Австрию, Венгрию, Хорватию и Чехию. 30 октября Василий Небензя спросил у американских дипломатов, почему Вашингтон выступает против прекращения огня на Ближнем Востоке. Он также задался вопросом, не означает ли такой шаг поддержку Соединёнными Штатами доктрины тотального возмездия в Газе.

1 ноября агентство Bloomberg проинформировало о том, что США и Израиль прорабатывают три сценария будущего сектора Газа в случае, если армия еврейского государство сможет изгнать радиальное движение ХАМАС из этого палестинского анклава.