Москва, 1 ноября, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Российская система ПВО может за 20 дней уничтожить все обещанные Украине истребители F-16, заявил 1 ноября глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Harald Tittel/dpa/Global Look Press

Комментируя ситуацию в зоне спецоперации, глава ведомства заявил, что ВСУ несут большие потери на донецком, запорожском и херсонском направлениях, отчаянные попытки украинской армии наступать проваливаются.

Он отметил, что не помогают украинской армии переломить ситуацию и поставки вооружения с Запада. Шойгу привёл данные, согласно которым российские силы ПВО за прошлый месяц уничтожили свыше 1400 средств воздушного нападения ВСУ, включая 37 самолётов и шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS.

«При этом хочу отметить, что 37 самолётов — это в два раза больше того количества, которое гарантированно обещано поставкам Украине по самолётам F-16. То есть при такой работе нашей системы противовоздушной обороны это примерно на 20 дней работы», — сказал Шойгу.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 20 августа по итогам встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что ему пообещали 42 самолёта.

Рютте со своей стороны не подтвердил информацию по количеству истребителей, которые Нидерланды готовы передать Украине.

Глава правительства Дании Метте Фредериксен заявила после встречи с Зеленским 20 августа, что Киев получит 19 самолётов F-16: в этом году шесть, в следующем — восемь и в 2025-м — остальные пять.

По словам командующего ВВС США в Европе и Африке Джеймса Хекера, первые F-16 Украина получит в 2024 году. По его мнению, у украинских экипажей уйдут годы на освоение американской техники на достаточно высоком уровне.