Амстердам, 20 августа, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Премьер Нидерландов Марк Рютте после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что страна направит американские истребители F-16 на Украину, но не уточнил, о каком количестве истребителей идёт речь, сообщает агентство «Рейтер».

PHIL NIJHUIS/EPA/ТАСС Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

«Нидерланды пока не могут уточнить, какое количество из 42 истребителей F-16 поставят Украине», — сказал Рютте.

Всего у Нидерландов 42 американских истребителя, 24 из них предполагается снять с вооружения в 2024 году, а ещё 18 уже выставлено на продажу.

Как сообщало ИА Регнум ранее, глава киевского режима после переговоров с Рютте заявил, что стороны достигли договорённости о поставке на Украину 42 истребителей и что впоследствии это число будет увеличено. Рютте, в свою очередь, подтвердил, что F-16 на Украину отправят и власти Дании.

Ранее власти США одобрили передачу третьими странами Киеву американских истребителей F-16. Их должны передать ВСУ Дания и Нидерланды, после того как лётчики ВСУ завершат обучение. Украина может получить первые F-16 уже в 2024 году, но из-за неопытности пилотов ВСУ на освоение истребителей может уйти не менее пяти лет, отмечал командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер. 19 августа министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что обучение пилотов и инженеров ВСУ работе с истребителями F-16 началось, но займёт не менее полугода.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее напомнил, что F-16 способны нести ядерные заряды, и отметил, что военные ВС РФ в случае появления этих истребителей у ВСУ не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный F-16 под доставку ядерных вооружений. Сам факт появления этих самолётов у ВСУ будет расцениваться Россией как угроза в ядерной сфере со стороны Запада, подчеркнул Лавров.