Москва, 1 ноября, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил палестино-израильский конфликт с главами дипмиссий арабских государств, сообщили 1 ноября в российском внешнеполитическом ведомстве.

Евгений Биятов/ РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Обмен мнениями был посвящен всестороннему анализу развития ситуации в зоне палестино-израильского кризиса <…>, унесшего жизни более 8 тысяч палестинцев и 1,4 тысяч израильтян», — говорится в сообщении.

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