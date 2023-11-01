Лавров обсудил ближневосточный конфликт с главами дипмиссий арабских стран
Москва, 1 ноября, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил палестино-израильский конфликт с главами дипмиссий арабских государств, сообщили 1 ноября в российском внешнеполитическом ведомстве.
Евгений Биятов/ РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
«Обмен мнениями был посвящен всестороннему анализу развития ситуации в зоне палестино-израильского кризиса <…>, унесшего жизни более 8 тысяч палестинцев и 1,4 тысяч израильтян», — говорится в сообщении.
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