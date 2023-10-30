Москва, 30 октября, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Израильско-палестинский конфликт стал очередным следствием того, что силы, которыми США раньше управляли через разведывательные и финансовые возможности, начали выходить из-под контроля. Об этом корреспонденту ИА Регнум 30 октября заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Ранее американскийпрофессор Джон Миршаймер заявил, что Россия смогла переиграть США на Ближнем Востоке, о чём свидетельствует политика Москвы по отношению к израильско-палестинскому конфликту.

Мендкович согласился с тем, что США объективно столкнулись с очень серьёзными проблемами на Ближнем Востоке — ХАМАС вышел из-под их контроля и напал на Израиль. Как следствие, это привело к острому конфликту между Тель-Авивом и арабскими столицами региона. Прекратился переговорный процесс о нормализации отношений с Саудовской Аравией и рядом других стран. Всё это в совокупности приводит к тому, что США и Израиль оказываются против объединённого арабского Востока.

«Россия же выступает за соблюдение резолюции ООН о создании двух государств для двух народов. Это, с одной стороны, позволяет сохранять хорошие отношения с арабскими странами региона, а с другой — позволит участвовать в качестве арбитра в израильско-арабском диалоге, когда правительство «ястребов» в Тель-Авиве сменится и начнётся поиск выхода из сложившегося кризиса», — предположил Мендкович.

Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день позиция Россия максимально дружественна арабским странам. Москва не поддерживает агрессию Израиля, что создаёт хорошую базу для дальнейшего развития отношений и мешает планам США по вовлечению их арабских союзников в проукраинскую деятельность.

«Но здесь нельзя спешить с выводами. Есть хорошие предпосылки. Вопрос в том, как их используют наши дипломаты и как будут действовать страны Запада и Израиль», — подчеркнул Мендкович.

Рассуждая о том, почему политика США на Ближнем Востоке потерпела фиаско, Мендкович напомнил, что Вашингтон опирался в разных регионах на множество сил, которые Белый дом контролировал через разведывательные и финансовые возможности. Но постепенно эти силы начали выходить из-под контроля.

«Первой ласточкой был Афганистан, затем Нигер, а теперь выход ХАМАС из-под контроля США. Всё это говорит о том, что в мире всё меньше уважают и всё меньше опасаются США, особенно после афганских событий. И вчерашние вассалы начинают вести себя независимо», — констатировал эксперт.

По его мнению, этот процесс продолжит набирать обороты и после того, как закончится нынешний палестино-израильский конфликт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Миршаймера, президент России Владимир Путин находится в более выигрышном положении в палестино-израильском конфликте, чем его американский коллега Джо Байден, чья администрация «увязла глубоко в грязи». Профессор констатировал, что поддерживаемое Россией решение «два государства для двух народов» встречает положительный отклик у большей части мира, равно как и доводы президента Путина о необходимости уважать права евреев и палестинцев.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что оружие, которое поставляют американцы в Израиль, должно быть использовано исключительно по «законам войны» ради защиты мирных жителей анклава. Кроме того, он пообещал, что США продолжат задавать властям Израиля «сложные вопросы».

В свою очередь, МИД РФ заявил, что Россия, поддерживающая контакты со всеми заинтересованными сторонами, вносит свой вклад в достижение мирных развязок конфликта, задействовав в том числе посреднические функции. Кроме того, Москва предостерегает от авантюрных решений тех, кто испытывает искушение разжечь очередную большую войну на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил, что РФ сохраняет контакты с Израилем в полной мере, посылает сигналы о необходимости поиска мирного решения конфликта. Руководитель главного внешнеполитического ведомства России подчеркнул, что, если Газу уничтожат, это создаст катастрофу ещё на долгие десятилетия, если не на столетия.