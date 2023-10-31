Томск, 31 октября, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Именно проводимая Соединёнными Штатами политика спровоцировала катастрофическое обострение ближневосточного конфликта, и американские власти продолжают его подогревать. Об этом 31 октября заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе выездного совещания в Томске.

Ilan Assayag/XinHua/Global Look Press

«Именно политика Вашингтона спровоцировала нынешнее катастрофическое обострение ситуации на Ближнем Востоке и уже привела к огромным жертвам среди мирного населения», — сказал он.

Секретарь Совбеза РФ также указал на то, что вместо того, чтобы заниматься урегулированием палестино-израильского конфликта, США поставляют в регион оружие и направляют туда свои авианосцы, что способствует эскалации ситуации.

«При этом ими преследуются цели сохранения глобального доминирования и обеспечения своей безопасности», — добавил Патрушев.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября президент России Владимир Путин заявил, что ближневосточный конфликт используют в корыстных целях «геополитические кукловоды». Глава государства напомнил, что обострение палестино-израильского конфликта началось с террористической атаки на мирных граждан Израиля и других стран, однако вместо наказания террористов стали действовать, исходя из принципа коллективной ответственности.

Позднее в этот же день Путин отметил, что гегемония США разрушается и постепенно уходит в прошлое, однако американские власти сопротивляются этому процессу, пытаясь сдерживать и дестабилизировать своих конкурентов с помощью хаоса. Президент добавил, что Вашингтон этим способом пытается бороться с центрами мирового развития и суверенными государствами.