Махачкала, 30 октября, 2023, 22:57 — ИА Регнум. Эффективным путём решения конфликта на Ближнем Востоке является создание полноценного палестинского государства, заявил президент России Владимир Путин.

Гавриил Григоров/POOL/ РИА Новости Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности РФ, правительства РФ и руководством силовых ведомств

«В наших подходах к ситуации на Ближнем Востоке, в отличие от Запада, никогда не было корысти, интриг и двойного дна… ключ к решению конфликта — в создании суверенного независимого палестинского государства», — сказал глава государства 30 октября на совещании по ситуации в Дагестане.

Российский лидер подчеркнул, что Москва в вопросах по ситуации на Ближнем Востоке открыто заявляла и заявляет о своих позиции и взглядах, которые не меняются из года в год.

В ходе совещания Владимир Путин также указал на невозможность оправдать удары по сектору Газа, в результате которых погибло огромное количество невинных людей.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами призвал к новым дипломатическим усилиям по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул необходимость призывать к прекращению огня все стороны конфликта. По его словам, осуждение действий только одной стороны конфликта является недопустимым.