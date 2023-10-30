Махачкала, 30 октября, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Враги России делают попытки осуществить дестабилизацию обстановки в Дагестане. Об этом 30 октября заявил журналистам глава республики Сергей Меликов.

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«Уже ни для кого ни секрет, мы, в принципе, не в первый раз сталкиваемся с тем, что попытки дестабилизировать ситуацию в Дагестане и создать протестный фон в Дагестане, в том числе с использованием запрещённых приёмов, связанных с раздуванием межнациональной розни, межконфессиональных проблем, проводятся нашими врагами. Врагами, противниками нашей страны», — сказал он.

Глава республики также рассказал, что у него есть информация о том, что один из призывавших к «общекавказскому митингу» Telegram-каналов администрируют и управляют с территории Украины.

Как передавало ИА Регнум, ранее 30 октября в пресс-служба главка МВД по Республике Дагестан сообщили, что в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали девять полицейских. Двоих правоохранителей из этого числа отправили в больницу.

Толпа жителей Махачкалы 29 октября прорвалась на взлётно-посадочную полосу аэропорта после прибытия туда рейса из Тель-Авива. Предположительно, они искали прибывших граждан Израиля. Затем на территории воздушной гавани начались беспорядки, после чего туда выехали сотрудники правоохранительных органов.

После беспорядков в аэропорту Махачкалы возбудили уголовное дело. В ходе беспорядков пострадали как гражданские лица, так и полицейские. По данным минздрава Дагестана, два человека находятся в крайне тяжёлом состоянии.