Москва, 30 октября, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Главный расчёт тех, кто стоял за раскачиванием ситуации в Дагестане, состоял в том, чтобы создать негативный фон и представить Россию как страну, в которой происходят еврейские погромы. Об этом корреспонденту ИА Регнум 30 октября заявил политолог Армен Гаспарян.

Кадр из видео

Накануне стало известно, жителей Махачкалы к беспорядкам в республиканском аэропорту подстрекал Telegram-канал «Утро Дагестан», администрирующийся с территории Украины бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономарёвым (признан иноагентом, включён в список террористов и экстремистов).

«Их расчёт более чем удался, потому что сейчас весь мир пишет об «ужасающем антисемитизме» и о «еврейских погромах» на территории России. Расчёт был именно на создание негативного фона, — сказал Гаспарян. — Но тут возникает вопрос. В прошлом году этот Telegram-канал, который был создан подонком Пономарёвым, устроил в Дагестане бузу по поводу частичной мобилизации. Прошёл год. И опять тот же самый Telegram-канал создаёт новые волнения. Почему не было приложено никаких усилия для того, чтобы навести порядок?»

Как полагает политолог, в частности следовало создать Telegram-канал, который бы отвечал за информационную повестку на территории Дагестана.

Гаспарян считает, что случившееся в Махачкале заставляет задуматься не только о наказании участников беспорядков, но и об информационной составляющей на территории Северного Кавказа.

«Это же проблема не одного Дагестана… в Карачаево-Черкесии, кстати, тоже пытались собрать людей», — сказал Гаспарян.

Политолог также предположил, что раскачивание в РФ межнациональной напряжённости — это «задел на март 2024 года», когда дестабилизировать ситуацию попытаются любым способом.

Поэтому, как считает Гаспарян, нужно признать существующие проблемы и начать их решать, а не ограничиваться наказанием непосредственных виновников.

«Плюс давайте не будем себя обманывать — эта проблема находится в прямой зависимости от того, что будет происходить в районе сектора Газа. То, что происходит там сейчас, — это прелюдия к большой игре. Что будет, когда Израиль начнёт наземную операцию? Нам надо все эти факторы учитывать. Иначе будут большие сложности», — предупредил Гаспарян.

В свою очередь политолог Владимир Корнилов согласился с той мыслью, что к событиям в Махачкале точно имеет прямое отношение украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО), а стало быть и связанные с ним спецслужбы украинского режима (например, СБУ или ГУР).

«Что такое Илья Пономарёв? В этом году он официально включен в реестр террористов и экстремистов. Особенно после того, как он признал своё участие в организации покушения на Дарью Дугину, — сказал Корнилов. — Так что не может быть двух мнений по поводу того, что есть предатель Илья Пономарёв. Этот господин, ясное дело, является инструментом. У самого у него ума не хватит».

Корнилов подчеркнул, что в этой ситуации всё замыкается на ЦИПСО.

«Однако теперь Пономарёву может нагореть, — отметил политолог. — Одно дело совершать теракты на территории России и против российских государственных общественных деятелей, и совсем другое раздувать в мире антисемитские настроения. Тут он может стать объектом интереса и западных спецслужб, и Моссада».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам главы Дагестана Сергея Меликова, он получил информацию, свидетельствующую о том, что Telegram-канал «Утро Дагестан» администрируется с территории Украины «предателями и бандеровцами».

Кроме того, он сказал, что враги России пытаются дестабилизировать обстановку в Дагестане, создать там «протестный фон», в том числе с использованием запрещённых приёмов, связанных с раздуванием межнациональной розни, межконфессиональных проблем.

Меликов полагает, что беспорядки, вероятно, поддержали и те, кому невыгодны происходящие в республике социально-экономические преобразования, из-за которых эти лица лишились «незаконного заработка». Глава Дагестана назвал случившееся «цинизмом и предательством», а также охарактеризовал эти волнения как «нож в спину нашим военнослужащим».

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, беспорядки в аэропорту Махачкалы спровоцировали извне, используя «информационное воздействие».

Также известно, что вечером 30 октября президент России Владимир Путин проведёт в очном режиме большое совещание по событиям в аэропорту Махачкалы. МИД России прямо указал на роль киевского режима в организации беспорядков.