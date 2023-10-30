Москва, 30 октября, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Ключевую роль в массовых беспорядках, произошедших в Дагестане, сыграли киевские власти, заявила 30 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«В реализации очередной деструктивной акции непосредственная и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД.

Массовые беспорядки стали следствием спланированной и осуществлённой извне провокации, направленной на подрыв гармоничного развития и этноконфессионального единства, подчеркнули в ведомстве.

Захарова добавила, что Киев максимально заинтересован в дестабилизации ситуации в России и её дискредитации на международной арене на фоне угасающего внимания мировой общественности к кризису вокруг Украины. Более того, оперативность заявлений главы киевского режима Владимира Зеленского о событии в аэропорту Махачкалы говорит о скоординированном характере диверсии украинских спецслужб, подчеркнула дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, толпа жителей Махачкалы 29 октября прорвалась на взлётно-посадочную полосу аэропорта Уйташ. Люди пришли с антиизраильскими плакатами и скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта, устроив беспорядки. Это произошло после прибытия рейса из Тель-Авива. В результате пострадали как гражданские лица, так и полицейские.

В результате беспорядков пострадали девять сотрудников полиции, двоих из которых отправили в больницу. По факту инцидента в аэропорту Махачкалы возбудили уголовное дело.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил 30 октября, что беспорядками оперировали с Украины. По его словам, инициаторы этой акции, безусловно, оперировали с территории Украины. Он также назвал произошедшее в аэропорту Махачкалы цинизмом и предательством.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 30 октября заявил, что беспорядки в аэропорту спровоцировали извне. Он отметил, что людей легко спровоцировать, когда в СМИ появляются кадры с происходящим в сектора Газа.