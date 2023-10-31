Махачкала, 31 октября, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Верховный суд Дагестана в ходе заседания 31 октября постановил арестовать пятерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщил 31 октября ТАСС.

Иван Шилов ИА Регнум

Мужчин признали виновными в мелком хулиганстве, которое сопровождалось сопротивлением правоохранителям. Одного из хулиганов приговорили к десяти суткам административного ареста, остальных — к шести.

Северокавказскому окружной главк МВД 31 октября сообщил о задержании 83 человек, которые принимали участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы. В рамках расследования правоохранители провели 50 обысков, изъяли телефоны и другую технику.

Беспорядки прошли вечером 29 октября, многие из ворвавшихся на территорию аэропорта, устроили погромы. Воздушную гавань пришлось временно закрыть. После беспорядков возбудили уголовное дело.

Президент Владимир Путин провёл 30 октября совещание по инциденту в столице Дагестана. Он заявил, что беспорядки спровоцировали в том числе иностранные спецслужбы, действовавшие через соцсети с территории Украины.