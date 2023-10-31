Москва, 31 октября, 2023, 17:12 — ИА Регнум. ВВП России за девять месяцев 2023 года вырос на 2,8%, сообщил 31 октября глава правительства Михаил Мишустин.

Известия/ Дмитрий Коротаев

«По предварительной оценке Минэкономразвития, за девять месяцев ВВП увеличился на 2,8%», — сказал премьер-министр на совещании по экономическим вопросам.

При этом в сентябре этот показатель составил более 5% в годовом выражении. Такая динамика стала возможна, в частности, благодаря адресной поддержке отраслей, предприятий и граждан.

Премьер отметил, что период адаптации российской экономики в основном пройден и по итогам года ожидается рост. Как уточнил Мишустин, добыча угля увеличилась более чем на 2% в сентябре год к году.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Росстат зафиксировал рекордный рост ВВП по итогам второго квартала — на 4,9% в годовом выражении. Министр финансов Антон Силуанов заявил в конце августа, что российская экономика по итогам 2023 года может вырасти на 2,5% и даже выше.

Президент России Владимир Путин заявил 18 сентября, что экономика страны восстановилась после санкций, а ВВП вышел на досанкционный уровень 2021 года. Глава государства также назвал хорошим показателем для российской экономики рост ВВП в 3% по итогам года.

Согласно прогнозу Центробанка, в 2024–2025 годах трансформация российской экономики продолжится.