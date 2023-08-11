Москва, 11 августа, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Антироссийские санкции в течение трёх лет в период с 2024 по 2026 год, скорее всего, сохранятся, и экономика России продолжит меняться с учётом ситуации в мире. Об этом говорится в «базовом» сценарии Центробанка, опубликованном 11 августа на сайте регулятора.

Иван Шилов ИА Регнум

Авторы документа отметили, что также ожидается замедление мировой экономики. При таких условиях российские экспортные товары придётся продолжать продавать со скидкой.

«В 2024–2025 годах трансформация российской экономики продолжится. В 2026 году российская экономика вернётся на траекторию сбалансированного роста в 1,5–2,5%», — отметили в ЦБ.

Согласно прогнозу, инфляция в России к концу 2024 года будет на уровне 4%, а ставка рефинансирования в диапазоне 7,9–8,3% годовых в 2023 году, 8,5–9,5% в 2024 году, 6,5–8,5% в 2025 году. К 2026 году основная ставка, при реализации базового сценария, составит 5,5-6,5%.

При этом в ЦБ разработали и альтернативные варианты развития мировой экономики. «Рисковый» сценарий предполагает, что может разразиться финансовый кризис, сопоставимый с тем, что был в 2008 году. Это негативно скажется и на России.

Ранее Центробанк спрогнозировал, что рост ВВП России по итогам 2023 года может составить от -1% до +1%. В апреле регулятор улучшил прогноз, сообщив, что ожидает рост экономики в пределах от 0,5% до 2%.

5 июля президент России Владимир Путин отметил, что экономическая ситуация в стране развивается лучше, чем прогнозировали. Рост ВВП в период с января по май составил 0,6%, несмотря на санкционное давление. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что при сохранении такой ситуации по итогам года рост экономики может достигнуть 2%.