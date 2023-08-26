Москва, 26 августа, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Российская экономика по итогам 2023 года может вырасти на 2,5% и даже выше. Такой прогноз сделал министр финансов Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если в прошлом году экономика сократилась на 2,1%, то в этом году мы ожидаем восстановление экономики <…> на 2,5%, может быть даже и выше», ― заявил в интервью телеканалу CGTN глава Минфина.

Силуанов добавил, что таким образом Россия отыграет падение, которое случилось в прошлый период.

Он добавил, что по итогам года инфляция будет около 6%, а к целевому показателю Центробанка в 4% вернётся в 2024 году.

«Мы с ЦБ будем принимать все меры для того, чтобы инфляция снизилась до уровня наших плановых значений», ― указал Силуанов.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Росстата, экономика России по итогам второго квартала выросла в годовом выражении на 4,9%. Этот показатель — рекордный за последние полтора года. Более высокий прирост ВВП России показывал в четвёртом квартале 2021 года — на 5,8%.

Президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на пессимистические прогнозы, Россия вошла в число пяти крупнейших экономик мира и обогнала Германию по объёму ВВП по паритету покупательской способности.

Ранее глава государства отметил, что экономическая ситуация в стране развивается лучше, чем прогнозировали. Рост ВВП в период с января по май составил 0,6%, несмотря на санкционное давление.

Согласно прогнозу Центробанка, в 2024–2025 годах трансформация российской экономики продолжится. В 2026 году российская экономика вернётся на траекторию сбалансированного роста в 1,5–2,5%. При этом инфляция в России к концу 2024 года будет на уровне 4%.