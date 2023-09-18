Москва, 18 сентября, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Экономика России завершила восстановление после введения Западом беспрецедентных санкций, заявил президент Владимир Путин 18 сентября на совещании по проекту федерального бюджета на период с 2024 по 2026 год.

Иван Шилов ИА Регнум

«В целом можно сказать, что этап восстановления российской экономики завершён. Мы выдержали абсолютно беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск некоторых правящих элит в так называемом западном блоке», — сказал он.

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Путин отметил, что ВВП России вышел на досанкционный уровень 2021 года. Президент также призвал создать условия для долгосрочного экономического развития.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в июне заявил, что Западу не удалось спровоцировать катастрофу с помощью антироссийских санкций, при этом для Москвы открылись новые направления развития. Он отметил, что уход западных компаний из страны открыл ниши российскому бизнесу, что позволило экономике продвигаться вперёд.

В июле Путин продлил до конца 2025 года действие специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности, которые стали ответом на санкции. Они предусматривают ограничения на ввоз в Россию и вывоз отдельных видов продукции и сырья.