Москва, 12 августа, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Экономика России по итогам второго квартала выросла в годовом выражении на 4,9%. Об этом сообщили в Росстате.

Иван Шилов ИА REGNUM

Этот показатель является рекордным за последние полтора года. Более высокий прирост валовый внутренний продукт (ВВП) России показывал в четвёртом квартале 2021 года — на 5,8%.

При этом в первом квартале текущего года ВВП сократился на 1,8%. Серьёзный рост во втором квартале обеспечен низкой базой — в 2022 году на этот период пришелся пик падения экономики, минус 4,5%.

Согласно данным Федеральной службы госстатистики, за апрель–июль сильнее всего прибавили пассажирооборот (+19,8%), оптовый товарооборот (+12,5%), обрабатывающие производства (+11,3%) и строительство (+9,8%).

Как сообщало ИА Регнум, согласно базовому сценарию ЦБ РФ, антироссийские санкции в течение трёх лет в период с 2024 по 2026 год, скорее всего, сохранятся, и экономика России продолжит меняться с учётом ситуации в мире. Авторы документа отметили, что в 2026 году российская экономика вернётся на траекторию сбалансированного роста в 1,5–2,5%.

Ранее Центробанк спрогнозировал, что рост ВВП России по итогам 2023 года может составить от -1% до +1%. В апреле регулятор улучшил прогноз, сообщив, что ожидает рост экономики в пределах от 0,5% до 2%.

5 июля президент России Владимир Путин отметил, что экономическая ситуация в стране развивается лучше, чем прогнозировали. Рост ВВП в период с января по май составил 0,6%, несмотря на санкционное давление. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что при сохранении такой ситуации по итогам года рост экономики может достигнуть 2%.

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что экономика России по итогам текущего года покажет рост по меньшей мере на 2%. Он отметил, что Минэкономразвития пока только формирует прогноз.