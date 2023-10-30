ДНР, 30 октября, 2023, 07:20 — ИА Регнум. Группу украинских боевиков поразил российский дрон-камикадзе в районе Клещеевки на артёмовском направлении в зоне специальной военной операции. Соответствующее видео опубликовало «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум Российский БПЛА

На кадрах видно как группа боевиков ВСУ пытается продвинуться по лесополосе. Оператор российского беспилотника обнаружил передвижение противника и направил на заданные координаты дрон-камикадзе.

Видео зафиксировало удар по украинской группе.

Как сообщало ИА Регнум, на базе инженерной бригады ЮВО сформирован российский спецбатальон из обученных и опытных профессионалов. Бойцы занимаются минированием местности, разведкой, уничтожением живой силы и техники ВСУ. Для каждого дрона — либо «камикадзе», либо «со сбросом» — создаётся свой индивидуальный инженерный боеприпас, рассказал начальник штаба батальона инженерного соединения ЮВО с позывным Сотый.

Учёные российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева разработали способ полного уничтожения беспилотника при его попадании к противнику. Состав безопасен для корпуса устройства и не имеет традиционного для термитов алюминия, из-за которого могли бы образовываться горячие жидкие продукты горения. Смесь обладает значительной фоточувствительностью и может быть подожжёна небольшим лазером.

Российские военные распознали тактику дронов-камикадзе ВСУ через перехват видеосигнала. Дрон ВСУ пытается как можно глубже залететь на передовые линии или в тыл, ищет любую цель, висит в воздухе. Противник пользуется частотами 5,8, и российские ВС их могут перехватить, увидев, как они работают.

Одна группа российских солдат может использовать 50 FPV-дронов в сутки, а у ВСУ такого ресурса нет, признал командир роты ударных беспилотников киевской армии Юрий Федоренко.