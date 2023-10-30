Российский дрон поразил группу боевиков ВСУ на артёмовском направлении
Российский дрон-камикадзе ликвидировал группу боевиков ВСУ в районе Клещеевки
ДНР, 30 октября, 2023, 07:20 — ИА Регнум. Группу украинских боевиков поразил российский дрон-камикадзе в районе Клещеевки на артёмовском направлении в зоне специальной военной операции. Соответствующее видео опубликовало «РИА Новости».
На кадрах видно как группа боевиков ВСУ пытается продвинуться по лесополосе. Оператор российского беспилотника обнаружил передвижение противника и направил на заданные координаты дрон-камикадзе.
Видео зафиксировало удар по украинской группе.
Как сообщало ИА Регнум, на базе инженерной бригады ЮВО сформирован российский спецбатальон из обученных и опытных профессионалов. Бойцы занимаются минированием местности, разведкой, уничтожением живой силы и техники ВСУ. Для каждого дрона — либо «камикадзе», либо «со сбросом» — создаётся свой индивидуальный инженерный боеприпас, рассказал начальник штаба батальона инженерного соединения ЮВО с позывным Сотый.
Учёные российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева разработали способ полного уничтожения беспилотника при его попадании к противнику. Состав безопасен для корпуса устройства и не имеет традиционного для термитов алюминия, из-за которого могли бы образовываться горячие жидкие продукты горения. Смесь обладает значительной фоточувствительностью и может быть подожжёна небольшим лазером.
Российские военные распознали тактику дронов-камикадзе ВСУ через перехват видеосигнала. Дрон ВСУ пытается как можно глубже залететь на передовые линии или в тыл, ищет любую цель, висит в воздухе. Противник пользуется частотами 5,8, и российские ВС их могут перехватить, увидев, как они работают.
Одна группа российских солдат может использовать 50 FPV-дронов в сутки, а у ВСУ такого ресурса нет, признал командир роты ударных беспилотников киевской армии Юрий Федоренко.