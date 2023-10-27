Москва, 27 октября, 2023, 05:59 — ИА Регнум. Учёные российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева разработали способ полного уничтожения беспилотника при его попадании к противнику, сообщили в пресс-службе вуза.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Беспилотники

Научный сотрудник целевой поисковой лаборатории перспективных высокоэнергетических материалов РХТУ Дмитрий Патрикеев указал на недостаточность уничтожения электроники при захвате беспилотника противником.

«Выходом из этой ситуации могло бы послужить контролируемое самоуничтожение всего изделия или его критически важных узлов, причём без применения боекомплекта на случай, если он уже израсходован к моменту захвата», — сказал он.

Разработчики предложили внедрить в структуру полимерных пластиков, из которых состоит корпус дрона, наночастицы металлов, их можно воспламенить компактным лазером. В пресс-службе заверили, что это не только обезопасит содержащуюся в БПЛА информацию, но и позволит потенциально создать новый подвид дронов-камикадзе.

Для отработки данного метода можно использовать полимерные плёнки и вставки, которые позволили бы провести контролируемое разделение деталей оборудования.

В университете добавили, что сейчас нет таких способов для разрушения носителей информации, после задействования которых нельзя было бы восстановить данные. Воздействие высокими температурами учёные называют самым эффективным методом. При этом для безопасного применения необходимо отсутствие пламени, искр, дыма и токсичных продуктов горения. Не менее важно применение недорогих компонентов, доступных при массовом использовании, пояснили «РИА Новости» в пресс-службе.

На данный момент вузом разработан новый состав, относящийся к классу термитов. Смесь из кремния и оксида железа позволяет получить высокую температуру и не выделяет газы при горении. Поэтому состав безопасен для корпуса устройства. В нём нет традиционного для термитов алюминия, из-за которого могли бы образовываться горячие жидкие продукты горения. Состав обладает значительной фоточувствительностью и может быть подожжён небольшим лазером.

Как сообщало ИА Регнум, правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации в России до 2030 года. Предполагается её использование на перспективу до 2035 года. Распоряжение об её утверждении подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Для формирования кадрового резерва специалистов по беспилотной авиации в 2024 году планируется начать разработку учебных модулей и основных курсов обучения по беспилотным авиационным системам и внедрение этих компонентов в программы общего, среднего профессионального и высшего образования.