Москва, 30 октября, 2023, 05:01 — ИА Регнум. В зоне СВО создали уникальный российский спецбатальон сапёров — пилотов дронов, в том числе и камикадзе. О новом подразделении рассказал «РИА Новости» начальник штаба батальона инженерного соединения Южного военного округа (ЮВО) с позывным Сотый.

Иван Шилов ИА Регнум Летающий дрон

Спецбатальон сформировали из обученных и опытных профессионалов на базе инженерной бригады ЮВО.

«Применяем современные образцы беспилотников. Бойцы занимаются минированием местности, разведкой, уничтожением живой силы и техники ВСУ», — пояснил Сотый.

Для каждого дрона — либо «камикадзе», либо «со сбросом» — создаётся свой индивидуальный инженерный боеприпас.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России уничтожили за сутки 44 украинских беспилотника.

Силы ПВО 28 октября перехватили четыре дрона ВСУ над территорией Орловской области и два беспилотника над территорией Тульской области.

Вечером 26 октября Минобороны России проинформировало о перехвате украинских дронов над территорией Курской области. Один из аппаратов был сбит в районе города Курчатова, где находится Курская АЭС.