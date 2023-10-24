Москва, 24 октября, 2023, 07:22 — ИА Регнум. Российские военные через перехват видеосигнала распознали тактику украинских дронов-камикадзе. Об этом «РИА Новости» рассказал оператор FPV-дрона 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южного военного округа.

Иван Шилов ИА REGNUM

Оператор с позывным Каспер пояснил, что противник пользуется частотами 5,8, и российские ВС их могут перехватить, увидев, как они работают.

«Для них свойственна именно «свободная охота», — сказал Каспер.

Операторы украинских FPV-дронов определяют цель в случае её появления, когда коптер уже находится в небе. Обычно боевая работа дронов-камикадзе производится по заранее обозначенным целям. Они выявляются с помощью дронов аэроразведки, и операторам передаются точные координаты, на которые и вылетает FPV-дрон.

Каспер добавил, что дрон ВСУ пытается как можно глубже залететь на передовые линии или в тыл, ищет любую цель, висит в воздухе.

Боевики не экономят дроны: когда у БПЛА садится батарея, он просто падает и взрывается, а ему на смену сразу прилетает другой.

Как сообщало ИА Регнум, командир роты ударных беспилотников киевской армии Юрий Федоренко заявил, что ВС РФ имеют значительное преимущество в количестве и качестве применения в спецоперации FPV-дронов, способных вести видеотрансляцию.

Судя по тому, что на новых дронах, которые уже прозвали «мини-Геранью», стоят китайские гражданские «движки», речь идёт о лицензионной разработке, но не о продукции крупных российских производителей, «Калашникова» или Zala Aero.

Новые аппараты благодаря своей дешевизне и простоте существенно расширят возможности российской армии.