Российские бойцы распознали тактику дронов-камикадзе ВСУ
С помощью видео российские военные распознали тактику дронов-камикадзе ВСУ
Москва, 24 октября, 2023, 07:22 — ИА Регнум. Российские военные через перехват видеосигнала распознали тактику украинских дронов-камикадзе. Об этом «РИА Новости» рассказал оператор FPV-дрона 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южного военного округа.
Оператор с позывным Каспер пояснил, что противник пользуется частотами 5,8, и российские ВС их могут перехватить, увидев, как они работают.
«Для них свойственна именно «свободная охота», — сказал Каспер.
Операторы украинских FPV-дронов определяют цель в случае её появления, когда коптер уже находится в небе. Обычно боевая работа дронов-камикадзе производится по заранее обозначенным целям. Они выявляются с помощью дронов аэроразведки, и операторам передаются точные координаты, на которые и вылетает FPV-дрон.
Каспер добавил, что дрон ВСУ пытается как можно глубже залететь на передовые линии или в тыл, ищет любую цель, висит в воздухе.
Боевики не экономят дроны: когда у БПЛА садится батарея, он просто падает и взрывается, а ему на смену сразу прилетает другой.
Как сообщало ИА Регнум, командир роты ударных беспилотников киевской армии Юрий Федоренко заявил, что ВС РФ имеют значительное преимущество в количестве и качестве применения в спецоперации FPV-дронов, способных вести видеотрансляцию.
Судя по тому, что на новых дронах, которые уже прозвали «мини-Геранью», стоят китайские гражданские «движки», речь идёт о лицензионной разработке, но не о продукции крупных российских производителей, «Калашникова» или Zala Aero.
Новые аппараты благодаря своей дешевизне и простоте существенно расширят возможности российской армии.