Киев, 23 октября, 2023, 22:50 — ИА Регнум. Командир роты ударных беспилотников киевской армии Юрий Федоренко заявил, что ВС РФ имеют значительное преимущество в количестве и качестве применения в спецоперации FPV-дронов, способных вести видеотрансляцию. Об этом он сказал в эфире телеканала Espreso. tv.

Иван Шилов ИА Регнум

По заверениям украинского командира, у ВСУ таких возможностей нет, а беспилотники ВС РФ всё время в небе.

«Часть БПЛА изготавливается за счёт военно-промышленного комплекса — разведывательного типа действия, ударного и многих других модификаций, и их на линии фронта противник старается обеспечить в достаточном количестве», — признал Федоренко.

Он считает, что одна группа российских солдат может использовать 50 FPV-дронов в сутки, а у ВСУ такого ресурса нет. Якобы российский FPV-дрон летает в дежурном режиме «пока хватает батареи» и летает «не на цель».

«Когда садится заряд у дрона, он падает и ждёт, пока не появится автомобиль или другое средство (питания. — Ред.)», — добавил Федоренко.

Как сообщало ИА Регнум, российский дрон «Орлан» стал огромной проблемой для украинской армии, заявил основатель группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий (внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

ВС России начали применять новые беспилотники-камикадзе для нанесения ударов по объектам инфраструктуры в тылу ВСУ.

Новые аппараты благодаря своей дешевизне и простоте существенно расширят возможности российской армии.

Всё чаще используемые в украинском конфликте беспилотники стали причиной того, что крупнейшие оружейные производители в мире сосредоточились на создании высокоточных комплексов для их обнаружения и уничтожения.