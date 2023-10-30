Пекин, 30 октября, 2023, 06:35 — ИА Регнум. Государства — члены НАТО своими действиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) помогают росту милитаризма и подстёгиванию гонки вооружений, заявил 30 октября министр обороны России Сергей Шойгу в ходе выступления на десятом Пекинском Сяншаньском форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

«Милитаризации и подстёгиванию гонки вооружений способствуют политические шаги входящих в НАТО Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов и Италии», — сказал глава Минобороны РФ.

Шойгу добавил, что члены альянса расширяют региональное присутствие национальных компонентов военно-морских и военно-воздушных сил, повышают регулярность и увеличивают масштаб многосторонних военных учений.

При этом нет реальных военных угроз для безопасности данных стран, а НАТО прикрывает наращивание военных сил в АТР показным стремлением к диалогу, навязыванием союзов и линий оперативного взаимодействия, констатировал глава российского оборонного ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, также в своей речи на форуме в Пекине Шойгу рассказал, как Запад использует Украину в качестве расходного материала. Вашингтон, пренебрегая законными правами России на обеспечение своей безопасности, целенаправленно проводил экспансию блока НАТО на восток, обратил внимание участников мероприятия министр обороны РФ.

Утром 30 октября Шойгу прилетел в Пекин для участия в десятом Сяншаньском форуме по теме сотрудничества в области глобальной безопасности. Форум собрал представителей высшего руководства, министров обороны и ведущих экспертов стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также ряда европейских государств. Пекинский Сяншаньский форум, организуемый Китайской ассоциацией военных наук и Китайским институтом международных стратегических исследований, проводится с 2006 года.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 сентября, выступая на Генассамблее ООН, обвинил НАТО в попытке военного освоения Азиатско-Тихоокеанского региона. Под эту задачу Вашингтон создаёт подконтрольные военно-политические мини-альянсы, подтягивая их участников к практической кооперации с НАТО, сказал российский дипломат.