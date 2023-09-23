Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Военное освоение Североатлантическим альянсом Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), направленное против России и Китая, продолжает риски нового взрывоопасного очага напряжённости, заявил 23 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Новым опасным проявлением натовского экспансионизма стали попытки распространить зону ответственности блока на все Восточное полушарие», — сказал глава МИД России.

Как уточнил российский дипломат, под эту задачу Вашингтон создает подконтрольные военно-политические мини-альянсы, подтягивая их участников к практической кооперации с НАТО.

Лавров также заявил, что Россия обеспокоена тем, что США и его азиатские союзники нагнетают военную истерию на Корейском полуострове.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Лавров обсудил с главой МИД Китая политику НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российский министр добавил, что части военной инфраструктуры альянса планируется передвигать в этот регион, в том числе в Австралию, Новую Зеландию, Японию и Южную Корею.

В итоговом коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля страны НАТО назвали Россию самой серьёзной и прямой угрозой безопасности Евро-Атлантического региона.

В конце июня генсек НАТО Йенс Столтенберг прямо заявил, что Россия и Китай якобы открыто бросают вызов мировому порядку, который основан на правилах. При этом Россия неоднократно указывала на то, что на конфронтацию идёт альянс.