Пекин, 30 октября, 2023, 06:02 — ИА Регнум. Запад использует Украину как расходный материал, таран для нанесения России «стратегического поражения». Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, выступая 30 октября на 10-м Сяншаньском форуме в Пекине.

Mil.ru Сергей Шойгу

Шойгу акцентировал, что Вашингтон, пренебрегая законными правами России на обеспечение своей безопасности, целенаправленно проводил экспансию блока НАТО на восток.

«Эти агрессивные шаги вынудили нас принять контрмеры. В ответ Запад открыто взял курс на нанесение России «стратегического поражения» в развязанной против нас гибридной войне. В качестве тарана цинично выбрана Украина, которой отводится роль лишь расходного материала», — заявил российский министр.

Сергей Шойгу также подчеркнул, что, подчинив себе страны западного лагеря, США пытаются «любыми методами сохранить ускользающее глобальное доминирование».

При этом, по словам главы военного ведомства, страны, выступающие против «западного неоколониального диктата», подвергаются давлению, вплоть до силового прессинга и попыток политико-экономического удушения.

Как сообщало ИА Регнум, Сергей Шойгу утром 30 октября прилетел в Пекин для участия в 10-м Сяншаньском форуме по теме сотрудничества в области глобальной безопасности.

Министр выступит с докладом на пленарном заседании по теме «Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности».

Форум собрал представителей высшего руководства, министров обороны и ведущих экспертов стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также ряда европейских государств.

Украина всецело зависит от США, и это давно не секрет. Любые решения принимаются только после согласия с Вашингтоном. В этой связи украинский лидер Владимир Зеленский в срочном порядке прибудет с визитом в Москву на переговоры при одном условии — если ему дадут добро американские правящие элиты. Такое мнение высказал «Известиям» экс-премьер Украины Николай Азаров, отвечая на вопрос, возможны ли вообще мирные переговоры.