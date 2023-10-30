Пекин, 30 октября, 2023, 04:31 — ИА Регнум. Глава Минобороны России Сергей Шойгу утром 30 октября прилетел в Пекин для участия в 10-м Сяншаньском форуме по теме сотрудничества в области глобальной безопасности. Об этом сообщили в Минобороны.

Mil.ru Сергей Шойгу

Министр выступит с докладом на пленарном заседании по теме «Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности».

Форум собрал представителей высшего руководства, министров обороны и ведущих экспертов стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также ряда европейских государств.

Пекинский Сяншаньский форум, организуемый Китайской ассоциацией военных наук и Китайским институтом международных стратегических исследований, проводится с 2006 года.

Как сообщало ИА Регнум, в 2019 году Сергей Шойгу на форуме заявлял о существенной деградации международных отношений.

Также шла речь о том, что есть вероятность того, что США развернут ударные установки, ранее запрещенные ДРСМД, в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Нарастающая милитаризация киберпространства, космоса и увеличивающаяся смертоносная сила вооружений классических войн представляют основную угрозу международной безопасности, сказал в своём докладе Шойгу.