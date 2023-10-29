Караганда, Казахстан, 29 октября, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Число погибших в результате аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана возросло до 45. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба местного МЧС.

Фото: Пресс-служба акима Карагандинской области

«Обнаружены тела 45 погибших шахтеров, поиски одного шахтёра продолжаются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поисковые работы затруднены из-за разрушения шахтного оборудования, а также завалов в отдельных местах. В ведомстве добавили, что видимых очагов горения нет, газовая обстановка в норме.

Ранее сообщалось о 42 погибших. В МЧС уточнили, что поисковые работы ведутся в районе двух участков, расположенных на расстоянии четырёх километров друг от друга.

Как передавало ИА Регнум, об аварии на шахте имени Костенко, принадлежащей компании «АрселорМиттал Темиртау», стало известно утром 28 октября. В шахте вспыхнул пожар, когда там находились 252 горняка. Предварительными причинами аварии стали возгорание и последовавший взрыв метано-воздушной смеси.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября днём общенационального траура по погибшим горнякам. Кроме того, он сменил руководство «АрселорМиттал Темиртау» после трагедии.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему казахстанскому коллеге в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте.