Москва, 28 октября, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему коллеге из Казахстана Касым-Жомарт Токаеву в связи с трагическим последствиями аварии на угольной шахте в Карагандинской области, сообщила 28 октября пресс-служба Кремля на своём сайте.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Надеемся на спасение шахтёров, остающихся под землёй», — говорится в телеграмме российского лидера.

Как передавало ИА Регнум, пожар на шахте произошёл, предположительно, из-за взрыва газометана в лаве. В момент аварии под землёй находились 252 человека. МЧС Казахстана уточнило, что по состоянию на 15:00 (12:00 мск) обнаружены тела 28 погибших, поиски 18 шахтеров продолжаются.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией, владеющей шахтой. Он прибыл на место трагедии для выяснения обстоятельств аварии и принятия соответствующих мер.

Также он объявил 29 октября Днём общенационального траура в связи с гибелью горняков на шахте имени Костенко в Караганде.