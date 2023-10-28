Астана, 28 октября, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября Днём общенационального траура в связи с гибелью горняков на шахте имени Костенко в Караганде. Об этом сообщает 28 октября пресс-служба казахстанского лидера.

Павел Бедняков/РИА Новости

Токаев встретился с семьями и родственниками погибших, выразил им соболезнования. Президент подчеркнул, что обстоятельства аварии будут установлены, семьям пострадавших и погибших окажут необходимую помощь.

«Глава государства отметил, что 29 октября будет объявлен Днём общенационального траура», — говорится в сообщении.

Об аварии на шахте имени Костенко, принадлежащей сталелитейной и горнодобывающей компании «АрселорМиттал Темиртау», стало известно утром 28 октября. По последним данным компании, в результате пожара на шахте погибли 22 человека. Спасательные работы продолжаются, неизвестна судьба ещё 24 горняков.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на шахте произошёл, предположительно, из-за взрыва газометана в лаве. В момент аварии под землёй находились 252 человека, на поверхность вывели 205 шахтёров. Медицинская помощь потребовалась 18 горнякам.

Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией, владеющей шахтой. Он прибыл на место трагедии для выяснения обстоятельств аварии и принятия соответствующих мер.