Караганда, Казахстан, 29 октября, 2023, 12:41 — ИА Регнум. В Казахстане обнаружены тела 42 человек, погибших на шахте имени Костенко в Караганде, поиски четверых шахтеров продолжаются, сообщила 29 октября пресс-служба МЧС Казахстана на своём сайте.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«По состоянию на 15:00 (12:00 мск) обнаружены тела 42 погибшего, продолжаются поиски четверых шахтёров», — говорится в сообщении. Уточняется, что поисковые работы ведутся в районе двух участков, расположенных на расстоянии порядка четырёх километров друг от друга.

Также в МЧС добавили, что руководитель республиканского оперативного штаба по ликвидации аварии министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Сырым Шарипханов произвёл спуск в шахту, где осмотрел место пожара и гибели шахтёров.

Как передавало ИА Регнум, об аварии на шахте имени Костенко, принадлежащей компании «АрселорМиттал Темиртау», стало известно утром 28 октября. В шахте вспыхнул пожар, когда там находились 252 горняка. По уточнённым данным, 208 человек были выведены на поверхность, 18 горнякам потребовалась помощь медиков.

Предварительными причинами аварии, по предварительным данным, стали возгорание и последовавший взрыв метано-воздушной смеси, сообщил глава администрации Карагандинской области Казахстана Ермаганбет Булекпаев.

Токаев объявил 29 октября днём общенационального траура по погибшим горнякам. Кроме того, он сменил руководство «АрселорМиттал Темиртау» после трагедии.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему казахстанскому коллеге в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте.