Караганда, Казахстан, 28 октября, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Бывший замглавы Карагандинской области Казахстана Вадим Басин будет руководить компанией «АрселорМиттал Темиртау», которая передаётся государству после аварии на шахте, унёсшей жизни 32 человек. Такое решение принял президент страны Касым-Жомарт Токаев, сообщает 28 октября его пресс-служба.

gov. kz Вадим Басин

Глава государства на встрече с семьями шахтёров подчеркнул, что сталелитейная и горнодобывающая компания «АрселорМиттал Темиртау», владеющая шахтой имени Костенко, оказалась «самой худшей в истории» с точки зрения сотрудничества с правительством. Инвестиционное сотрудничество с ней прекращено. Возглавит компанию Вадим Басин, который прежде в ней работал.

«Я ему поручаю вернуться и возглавить данное предприятие, взять под управление. У нынешнего руководства предприятия ничего не получается», — сказал Токаев.

Ранее в правительстве Казахстана сообщили, что завершают оформление сделки по передаче «АрселорМиттал Темиртау» государству. Это решение последовало за аварией на шахте имени Костенко в Караганде.

Как сообщало ИА Регнум, в шахте вспыхнул пожар, когда там находились 252 горняка. Из них 205 были выведены на поверхность, 18 горнякам потребовалась помощь медиков. По последним данным, погибшими обнаружены 32 человека, поиски ещё 14 продолжаются.

Токаев объявил 29 октября Днём общенационального траура по погибшим горнякам. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему казахстанскому коллеге в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте.