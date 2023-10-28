Караганда, Казахстан, 28 октября, 2023, 06:42 — ИА Регнум. В Казахстане произошла авария на шахте имени И. А. Костенко, погибли 11 человек, 18 госпитализированы, сообщил 28 октября глава администрации Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

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«Сегодня на шахте имени Костенко произошёл пожар, который, к нашему большому сожалению, привёл к гибели 11 человек, в больницу с различной степенью тяжести доставлено 18 человек», — написал он на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в России, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Ранее сообщалось о семи жертвах.

По данным пресс-службы компании «АрселорМиттал Темиртау», в момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205 шахтёров. Предположительно, в лаве произошёл взрыв газометана, отметили в компании.

Как передавало ИА Регнум, в августе в Казахстане на шахтах металлургического предприятия «АрселорМиттал Темиртау» произошло два пожара.

17 августа загорелась конвейерная лента на шахте «Казахстанская». 27 августа возгорание произошло на шахте «Саранская» в Карагандинской области. В первом случае погибли пять человек, спасли 222 горняка. Во втором пожаре пострадавших не было.