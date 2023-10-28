Жертвами аварии на шахте в Казахстане стали 11 человек
В Казахстане при взрыве метана в шахте погибли 11 человек
Караганда, Казахстан, 28 октября, 2023, 06:42 — ИА Регнум. В Казахстане произошла авария на шахте имени И. А. Костенко, погибли 11 человек, 18 госпитализированы, сообщил 28 октября глава администрации Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.
«Сегодня на шахте имени Костенко произошёл пожар, который, к нашему большому сожалению, привёл к гибели 11 человек, в больницу с различной степенью тяжести доставлено 18 человек», — написал он на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в России, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
Ранее сообщалось о семи жертвах.
По данным пресс-службы компании «АрселорМиттал Темиртау», в момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205 шахтёров. Предположительно, в лаве произошёл взрыв газометана, отметили в компании.
Как передавало ИА Регнум, в августе в Казахстане на шахтах металлургического предприятия «АрселорМиттал Темиртау» произошло два пожара.
17 августа загорелась конвейерная лента на шахте «Казахстанская». 27 августа возгорание произошло на шахте «Саранская» в Карагандинской области. В первом случае погибли пять человек, спасли 222 горняка. Во втором пожаре пострадавших не было.