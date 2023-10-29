Вашингтон, 29 октября, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Израиль должен нести ответственность за соблюдение международного права по защите мирного населения в секторе Газа. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью американскому телеканалу ABC.

Иван Шилов ИА Регнум

«Их (израильтян — Прим. ред.) ответственность по международному гуманитарному праву и законам войны в том, чтобы сделать всё в своих силах для защиты мирного населения, в равной степени действуя на земле и при ударах с воздуха», — сказал Салливан.

Помощник также отметил, что руководство США настаивает, чтобы оружие, которое поставляют американцы в Израиль, было использовано исключительно по «законам войны» ради защиты мирных жителей анклава.

Советник добавил, что США продолжат задавать властям Израиля «сложные вопросы» касаемо действий израильской армии в ходе обострившегося конфликта.

Ранее минздрав Палестины сообщил, что 29 октября, в результате израильского удара по жилому дому на севере сектора Газа погибли не менее десяти человек, многие пострадали. До этого руководство госпиталя Красного Полумесяца Палестины «Аль-Кудс» в городе Газа получило предупреждение от военных Израиля о намерении нанести удары по больнице, в которой, кроме 400 пациентов, нашли укрытие от бомбёжек порядка 12 тысяч жителей сектора Газа.

Как передавало ИА Регнум, на брифинге 29 октября официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что израильские военные продолжают расширять наземные операции в Газе. За день до этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны против ХАМАС, и силы ЦАХАЛ вошли в сектор Газа, чтобы уничтожить инфраструктуру палестинского движения и освободить заложников. В свою очередь, президент России Владимир Путин 25 октября назвал происходящее на Ближнем Востоке гуманитарной катастрофой. По его словам, контртеррористическая борьба не может вестись по принципу коллективной ответственности, когда мирные жители гибнут целыми семьями.