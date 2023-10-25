Москва, 25 октября, 2023, 20:46 — ИА Регнум. Происходящее на Ближнем Востоке является гуманитарной катастрофой, заявил 25 октября на встрече с представителями религиозных конфессий России президент РФ Владимир Путин.

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин

«За преступления, совершённые другими, не должны отвечать ни в чём не повинные люди», — подчеркнул он.

По словам президента, борьба с терроризмом не может вестись по пресловутому принципу коллективной ответственности, когда также гибнут старики, женщины, дети и целые семьи.

«Сотни тысяч людей остаются без крова, еды, воды и медицинской помощи — это настоящая гуманитарная катастрофа», — добавил российский лидер.

Он также подчеркнул, что Россия с тревогой и болью следит за ситуацией на Святой земле.

Как передавало ИА Регнум, ситуация в Израиле обострилась 7 октября после нападения бойцов палестинского радикального движения ХАМАС на соседние с границей районы и ракетных обстрелов территории Израиля.

Тель-Авив ввёл полную блокаду сектора Газа, готовит наземную операцию и наносит удары по Газе. Жертвами, по данным палестинских властей, стали уже более 6500 человек, в том числе более 2 тыс. детей.

Ранее Путин заявлял, что Израиль столкнулся с беспрецедентной атакой, но отвечает на неё тоже достаточно жестокими методами. Он добавил, что, несмотря на ожесточение с обеих сторон, нужно думать о гражданском населении, а решать палестинский вопрос нужно мирными средствами, а именно — вернуться к формуле ООН о создании палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.