Газа, Палестина, 29 октября, 2023, 14:47 — ИА Регнум. В результате израильского удара по жилому дому на севере сектора Газа погибли не менее десяти человек, многие пострадали, сообщило 29 октября МВД Палестины.

Иван Шилов ИА Регнум

«По меньшей мере 10 человек погибли и большое количество раненых в результате удара самолёта оккупанта по жилому дому к западу от лагеря Джабалия», — сказано в заявлении, которое приводит «РИА Новости».

Ранее руководство госпиталя Красного Полумесяца Палестины «Аль-Кудс» в городе Газа получило предупреждение от военных Израиля о намерении нанести удары по больнице, в которой, кроме 400 пациентов, нашли укрытие от бомбёжек порядка 12 тысяч жителей сектора Газа.

В ХАМАС, в свою очередь, информировали, что бойцы военного крыла палестинского движения продолжают бои на севере сектора Газа к северо-западу от города Бейт Лахия.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что власти Израиля решили отложить крупномасштабную операцию в секторе Газа и заменить её несколькими локальными, согласованными с Соединёнными Штатами. Отмечается, что решение связано с предложениями министра обороны США Ллойда Остина. Изначальные намерения израильской армии встревожили официальных лиц США, выразивших по этому поводу обеспокоенность.

Тем не менее израильские военные за сутки нанесли 450 ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа. Подразделения ЦАХАЛ продолжают расширять зону наземных операций. В израильской армии также сообщили, что сводные боевые группы ЦАХАЛ наносили удары в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов.